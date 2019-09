A Palazzo Verbania la collettiva dell’Albero d’oro

Sabato 21 settembre a partire dalle ore 17:30 a Palazzo Verbania di Luino verrà inaugurata la mostra dedicata agli allievi della scuola “L’albero d’oro” di Antonella Petese.

“L’Albero d’oro” nasce a Luino dall’esigenza di Antonella Petese di creare un luogo dove educare alle arti visive e sperimentare le tecniche pittoriche.

Dopo aver terminato gli studi accademici, Antonella collabora in qualità di assistente alla cattedra nelle materie artistiche presso l’Accademia di belle Arti A. Galli a Como. Successivamente si dedica al restauro di opere murali ed alla decorazione di edifici storici ma la passione per l’insegnamento rimane una costante sempre presente che la porta ad aprire questo spazio culturale in Corso xxv Aprile nella sua Luino.

“L’Albero d’oro” diventa un punto d’incontro dedicato ad adulti di ogni età e bambini dai cinque anni accomunati da un grande amore per l’arte e la pittura. Qui gli iscritti si trovano immersi in un laboratorio d’altri tempi dove si lavora a cavalletto tra pennelli e colori. “L’Albero d’oro” è un luogo di scambio in cui idee e tecniche vengono condivise e rielaborate e dove si promuovono iniziative artistiche legate al nostro territorio cosi ricco di storia e cultura.”I frutti dell’Albero d’oro” vuole essere una collettiva in cui gli allievi della scuola mostrano ciò che hanno appreso in questo anno accademico ognuno con le proprie capacità ma tutti con grande partecipazione e dedizione. I ragazzi, dagli undici ai quindici anni e gli adulti di ogni età espongono opere cartacee realizzate a tecniche a secco quali pastello e matita, sono presenti acquerelli e dipinti su carta a tecnica mista. I lavori su tela sono oli ed acrilici. Tematiche e soggetti sono proposti dagli allievi stessi. I bambini, età compresa dai cinque ai dieci anni, hanno creato degli elaborati partendo dalla lettura di fiabe e filastrocche o stimolati da fotografie, le tecniche adottate sono miste e comprendono l’acquerello, il pastello e la tempera. La visita alla mostra è aperta anche alle scuole, iniziativa finalizzata a stimolare i ragazzi e avvicinarli al mondo dell’arte.

Elenco collettiva:

Adulti:

Nicolo’ Alessi, Brigitte Bader, Fausto Barozzi, Denis Belloni, Alessandra Birtolo, Pinuccia Brancher, Monica Carizzoni, Lella Contini, Patrizia De Vitis, Elisabetta Fiore, Tiziana Formentini, Marina Girami, Serena Minet, Patrizia Pedrotti, Anna Peregalli, Marina Pirovano, Elena Sai, Maria Grazia Sai, Claudia Testa, Cristina Vagliani.

Junior:

Claudia Bastioli, Martina Brovelli, Camilla Capoferri, Eleonora Celi, Stefano de Bitonti, Emanuele Folisi La Rocca, Giorgia Giancroce, Gabriele Monteggia, Nicolas Namio, Rosy Sapia, Gabriele Turconi.

Bambini:

Martina Andreani, Lorenzo Battaglia, Dario Chiappella, Chiara Chinetti, Letizia Negro, Aurora Orsenigo, Maria Semeraro, Giulia Spinetti, Gaia Tatti.

