A Palazzo Verbania un autunno ricco di appuntamenti

(foto di Isella Bellotti)

Si prepara un autunno ricco di eventi a Palazzo Verbania, che nei prossimi mesi ospiterà molte iniziative culturali di pregio volte a valorizzare il patrimonio locale, anche con appuntamenti dedicati a tematiche specifiche, come i cicli “Arte&Territorio”, “Storie d’archivio” e “Maestri sul lago”.

«Sarà una stagione autunnale di grande significato quella messa in campo a Palazzo Verbania dall’assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli e dal direttore artistico Chiara Gatti», ha detto il sindaco Andrea Pellicini presentando il calendario degli eventi che andranno in scena da metà settembre in riva al lago.

Da venerdì 20 a domenica 29 settembre, nell’orario di apertura di Palazzo Verbania, si potrà visitare la mostra dedicata agli allievi della scuola d’arte L’Albero d’Oro di Antonella Petese, uno spazio culturale impegnato nell’educazione alle arti visive del territorio.

Giovedì 26 settembre alle 18, la sala conferenze del Palazzo ospiterà la presentazione del volume “Piero Chiara. In viaggio” (Aragno Editore), che raccoglie i reportage di viaggio dello scrittore luinese fino ad oggi inediti. Parteciperanno Luigi Mascheroni, Mauro Novelli, Francesca Boldrini, Egea Roncoroni e Federico Roncoroni. Conduce Chiara Gatti.

Venerdì 4 ottobre alle 18 per il ciclo “Arte&Territorio”, il Palazzo ospiterà la vernice della mostra “Le ceramiche dei laghi. Ghirla e Laveno. 1900 – 1955”, a cura di Enrico Brugnoni, Marco Dozzio e Maura Carcano. Ideata nell’ambito delle mostre dedicate alla storia del territorio, l’esposizione è frutto del percorso che accosta due importanti realtà artigianali e artistiche che, fra le sponde del Lago Maggiore e il piccolo lago di Ghirla, videro diffondersi sin all’inizio del Novecento manufatti ceramici di alta qualità, che raggiunsero esiti estetici straordinari negli anni d’oro del boom del design, firmati da maestri come Angelo Spertini, Piero Portaluppi, Guido Andlovitz, Angelo Biancini o Antonia Campi. La mostra proseguirà fino al 15 novembre.

Sabato 5 ottobre, alle 17.30 nella sala conferenze, si terrà la presentazione del volume “Vittorio Sereni-Carlo Betocchi.Un uomo fratello. Carteggio 1937-1982” (Mimesis Editore). a cura di Bianca Bianchi, introduzione di Clelia Martignoni. Ne parlano Gianmarco Gaspari e Giulia Raboni con Bianca Bianchi e Clelia Martignoni. Documento di una profonda solidarietà umana e intellettuale, il carteggio fra Vittorio Sereni e Carlo Betocchi illumina di nuovi riflessi il dibattito sul fare poesia in Italia negli anni del secondo conflitto mondiale e della ricostruzione. Lo scambio epistolare inizia alla fine degli anni Trenta, quando Betocchi favorisce l’esordio di Sereni su «Frontespizio», e si sviluppa ininterrottamente fino al tempo della sua piena maturità e della definitiva affermazione, chiudendosi solo in seguito alla prematura scomparsa del poeta luinese avvenuta nel 1983.

Domenica 17 novembre alle 17, nella sala conferenze del Verbania, si terrà la presentazione del volume di Silvia Sereni “Un mondo migliore. Ritratti” (Bompiani Editore). Intervengono Clelia Martignoni, Giulia Raboni, letture con Anna Nogara. Bocca di Magra, luogo di villeggiatura di Vittorio Sereni, fu meta di un gruppo di altri scrittori, poeti, funzionari editoriali che hanno segnato il panorama letterario del secondo Novecento. È in larga parte qui che Silvia Sereni, figlia di Vittorio, sceglie di evocarli, consegnandoci ricordi brevi e intensi che restituiscono i personaggi in una luce vivissima. Da Fruttero e Lucentini a Oreste del Buono, da Isella a Pontiggia, da Gillo Dorfles con la moglie Lalla a Giovanni Raboni. Attraverso le pagine emergono volti di donne e uomini in cerca di bellezza, in cammino verso un mondo migliore.

A seguire, alle 18 ,per il ciclo “Storie d’archivio”, vernissage de “Gli amici scrittori”, venti illustrazioni originali di Giovanna Sereni ( 17 novembre 2019 – 15 dicembre 2019). Legate al libro di Silvia Sereni, “Un mondo migliore”, le tavole originali di Giovanna Sereni, artista e illustratrice, indagano, nelle sfumature delle espressioni, nelle pieghe dei ritratti, l’indole di autori che hanno segnato un lungo capitolo della storia intellettuale italiana del secolo scorso. L’anima e il volto sono catturati dal talento della matita. Un segno grafico libero ed efficace coglie i caratteri nascosti attraverso prove, bozzetti, disegni finiti.

Sabato 14 dicembre alle 18, per il ciclo “Maestri sul lago – Un capolavoro per Luino”, il Comune di Luino presenta il primo capitolo di una serie di appuntamenti dedicati ai maestri dell’arte, ospitando un’opera del passato scelta per dialogare con gli ambienti Liberty di Palazzo Verbania. Il progetto sarà frutto di collaborazioni con importanti musei pubblici o grandi collezioni private da definire nel tempo. L’opera, esposta come unico capolavoro nei giorni di Natale, sarà accompagnata da un ricco apparato narrativo e da visite tematiche con i curatori.