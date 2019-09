Parte la stagione autunnale all’osservatorio astronomico nel parco Pineta

Domenica 8 settembre dalle 14,30 alle 18 FOAM13 (Fondazione Osservatorio astronomico Messier13), presso il Centro didattico scientifico di via ai ronchi 75, aspetta tutti i curiosi e gli amanti del Parco Pineta, come delle osservazioni del cielo alla visita guidata alle strutture della cupola, dove è operativo il grande telescopio T65, ed all’osservatorio 2 dove si trovano i telescopi didattici.

“Parte così la nostra stagione autunnale”, ci dice il presidente di Foam Fabrizio Piacentini, dopo il “grande evento” della “notte della luna” il 20 luglio 2019, in occasione del 50° anniversario dell’allunaggio che ha visto presenti circa 800 visitatori presso la nostra bellissima struttura, si riparte con le aperture domenicali tradizionali dell’Osservatorio la 2° e 4° domenica di ogni mese. Tutti sono invitati per curiosare e fare tante domande agli accompagnatori e per una prima infarinatura di quanto si organizza all’osservatorio.

“La nostra stagione 2019/2020 partirà da subito con nuovi appuntamenti importanti” continua il presidente Piacentini,” dal 1/10 daremo il via al 3° CORSO DI ASTRONOMIA DI BASE aperto a tutti gli interessati ai misteri del cielo, in sei serate tutte nel mese si terranno lezioni d’aula a cura del Prof. Federico Manzini Astronomo divulgatore e nostro responsabile scientifico ed osservazioni esterne con i nostri telescopi.”

Nel mese di novembre, le date sono da definire, se un numero di aderenti ci conforterà, intendiamo organizzare un Corso di formazione astronomica per quanti intendono cimentarsi con una nuova opportunità che lega astronomia e fotografia. ….sul sito web dell’Osservatorio (foam13) a breve tutte le informazioni, date e modalità d’iscrizione.

In programma anche conferenze a tema e serate osservative,…che dovranno tener necessariamente conto della meteorologia… Le attività in via ai ronchi 75 si sviluppano progressivamente attirando un sempre crescente numero di visitatori di ogni età che trovano nel centro tradatese un’adeguata risposta.