Pellegrinaggio in Terra Santa: i giovani del decanato ne parlano in cripta

Giovedi 5 settembre alle ore 21 presso la Cripta della Chiesa di San Pietro e Paolo di Masnago, torneranno a riunirsi, disponibili ad un incontro di restituzione alla Comunità, i giovani del decanato di Varese che hanno vissuto questa estate l’esperienza di pellegrinaggio nella Terra Santa.

L’incontro avviene nel contesto del Palio di Masnago, dedicato quest’anno alla ricorrenza degli 800 anni di Custodia in Terra Santa, coincisi con il viaggio di testimonianza e di pace di San Francesco avvenuto nel 1220.

Sarà l’occasione per ascoltare di persona i racconti di un viaggio speciale, di formazione, che raccoglie idealmente l’invito di Papa Francesco e Monsignor Delpini a vivere con maggiore consapevolezza il proprio senso di fede nella testimonianza verso gli altri. Per dieci giorni i ragazzi sono stati guidati da don Matteo Moda della Comunità Mami, da don Giorgio Spada e don Giambattista Rota, alla scoperta delle tappe in Galilea legate alla vita di Gesù: Gerusalemme, Gerico, Mar Morto, il deserto di Giuda.

Una esperienza intensa e a tratti travolgente: molti hanno sentito l’urgenza di far avere a casa più volte durante il viaggio impressioni, foto, piccoli racconti che sono stati anche pubblicati sul web. Tra i sessanta anche Matteo, Martino, Benedetta, Immacolata e Francesca, che raccontavano di sentirsi immersi in un paesaggio in cui più che altrove si respira il senso del sacro.

Dalla Messa al Santo Sepolcro, al Muro del Pianto, alla Salita al Monte Tabor, i giovani hanno potuto toccare con mano quanto proprio in quei luoghi vivere la religione non è affatto scontato, anzi genera dinamiche complesse che impattano tutti gli aspetti della vita quotidiana, superabili solo attraverso la fraternità che guarda oltre le diverse confessioni. “Alla Terra Santa non si trovano risposte subito, ma abbiamo la possibilità di osservare, capire e meditare, e prepararci al rientro in città con nuove risposte per vivere la fede in mezzo agli altri”. Per tutti, testimonianze di vita sulle orme di Gesù, che da questo momento si intrecceranno con l’annuncio della Parola. I giovani erano stati a lungo preparati al viaggio tramite incontri preparatori basati sulla Sacra Bibbia in cui Don Isacco Pagani della Diocesi di Milano e Padre Francesco Ielpo già parroco della Brunella, oggi Commissario per la Terra Santa nel Nord Italia.