I proiettori portatili ed i loro utilizzi

Strumenti che stanno andando alla conquista del mercato in quanto pratici ed in grado di trasformare una qualsiasi casa in una sorta di cinema. Perché i proiettori portatili hanno questa peculiarità, si tratta di apparecchi che grazie ad un sistema di lenti ed illuminatori vanno a proiettare un segnale video con le immagini che provengono dalla fonte.

Tutto questo può essere utilizzato su un apposito schermo, il tradizionale ‘tendone’ che scende dall’altro, ma anche su una parete bianca, qualora in casa se ne abbia una sufficientemente grande. Si pensi all’importanza di un prodotto tale sia in ambito lavorativo, che di svago.

Oggi i modelli presenti sul mercato sono diversi, una scelta ampia che poggia su un miglioramento delle tecnologie che di è registrato negli ultimi periodi. Partendo da questo presupposto vediamo quali sono gli aspetti da valutare quando si deve scegliere un proiettore portatile.

Come scegliere un proiettore portatile

Al primo posto, la qualità della lampada o della sorgente luminosa. Da questa variante andrà a dipendere la luminosità dell’immagine e la durata. La luminosità è responsabile della qualità finale dell’immagine, il che significa che se la luminosità è buona si potrà vedere al meglio quanto proiettato anche in presenza di luci esterne.

Per quello che riguarda la durata della lampada invece, il riferimento è al numero di ore garantite: si va mediamente dalla 2.000 alle 10.000 ore a seconda della qualità del proiettore portatile che si va ad acquistare.

Per valutare la qualità del proiettore contano poi altri elementi quali la sua risoluzione, ovvero il livello di definizione dell’immagine; il contrasto, per garantire una gamma di colori importante; ed infine, fattore opzionale ma in grado di fare la differenza tra un proiettore buono ed uno di alta fascia, la possibilità di supporto 3D.

Il fattore qualità dei proiettori portatili

In fase di utilizzo a fare la differenza è anche la distanza di proiezione. Ovviamente maggiore è la qualità del proiettore portatile e maggiore sarà la distanza dalla quale si potrà proiettare l’immagine senza perdere di qualità.

Dimensioni, forma e peso sono poi altri elementi che possono essere valutati prima di acquistare n proiettore portatile: uno strumento che fino a qualche tempo fa era di nicchia, utilizzato da pochi, ma che negli ultimi tempi è diventato molto più popolare anche in virtù di prezzi più abbordabili, riferiti ovviamente ai modelli entry level.