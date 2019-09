Quattro passi nel bosco contro spaccio e degrado

Riprendiamoci il bosco! Con questa parola d’ordine (e speranza) si terrà settimana prossima la prima passeggiata valgannese contro il degrado e lo spaccio.

L’appuntamento è per domenica 22 settembre, con partenza alle 9.30 dall’Area feste di Prato Airolo, con arrivo a Boarezzo, dove sarà offerta a tutti una merenda.

«La passeggiata è aperta a tutti, residenti e amici della nostra Valganna – spiegano gli organizzatori – La finalità è duplice: eliminare il degrado dal bosco e, soprattutto, renderlo più vivibile affinché, con la presenza dei cittadini, ci siano sempre meno spazi per gli spacciatori. Sono invitati anche i bambini e i ragazzi, sotto il controllo dei loro genitori».

Per chi lo desidera, al ritorno a Ganna, c’è la possibilità di pranzare in compagnia alla Sagra del bollito in corso a Ganna, al prezzo di 8 euro (pasta + salamino + patatine + vino/acqua).

Per informazioni e prenotazioni contattare il Gruppo Sportivo Valganna attraverso la pagina Facebook