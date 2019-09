Regione della “Beauty Valley”: l’importanza dell’idratazione cutanea 

Foto: theharpreetbatish / Pixabay

La bellezza della pelle maschile tra natura e cosmesi. Niente è lasciato al caso.

La popolazione dei paesi più ricchi del pianeta si sta abituando al fatto che anche l’uomo oggi ponga molta più attenzione alla cura del proprio corpo, in maniera del tutto simile e talvolta superiore a quanto storicamente fanno le donne.

In un primo momento la cura estetica maschile era focalizzata principalmente sugli esercizi ginnici per aumentare la massa muscolare e la definizione, con un occhio all’abbronzatura (anche per mezzo di abbronzanti spray) ed alla depilazione in richiamo ai bellimbusti delle spiagge della California. Oggi le industrie hanno capito che l’universo maschile richiede ben altro.

Ecco che le indagini di mercato del settore della cosmesi, come quelle che riguardano l’economia del settore del lusso, mettono in luce che proprio la spesa per il beauty sta vivendo una inarrestabile crescita. La Lombardia è la vera eccellenza assoluta.

I dati recenti parlano di un volume d’affari annuale di circa 11 miliardi di dollari a livello globale, con l’Italia posizionata al 10º posto. Fra le province di Milano, Como, Bergamo e Crema viene realizzato circa il 60% dei cosmetici di tutto il mondo: questo ha fatto meritare a questa zona l’appellativo di “Beauty Valley”; 500 aziende della filiera che si sono efficacemente unite, creando un ecosistema efficiente che vede gli investimenti in ricerca e sviluppo oltre due volte superiori a quelli del settore manifatturiero.

Si è arrivati fondamentalmente a produrre una linea per l’uomo e una per la donna che include ogni prodotto di bellezza, compresi i rossetti ed il mascara tradizionalmente prerogative femminili. Ovviamente questo è possibile grazie alla sempre più approfondita ricerca scientifica su ogni minima differenza dermatologica fra uomini e donne.

La pelle di lui è strutturalmente diversa da quella di lei: per prima cosa è più spessa, ma anche più grassa per la presenza di ghiandole sebacee produttrici, appunto, di sebo. Che dire poi delle rughe? Non risparmiano nemmeno il sesso forte, benché mediamente compaiano più tardi rispetto alla donna. Ultimo ma non ultimo lo stress cutaneo causato dalla rasatura, che provoca irritazioni.

Oltre ad una sana alimentazione ricca di frutta e verdura per un corretto apporto vitaminico e minerale, oltre all’idratazione proveniente dal cibo e delle bevande, è indispensabile mantenere la pelle idratata con i prodotti appropriati.

La pelle è lo scudo protettivo dell’organismo e il nostro biglietto da visita in società, soprattutto quella del viso e del collo. La crema idratante uomo per il viso ha esattamente una funzione compensativa della costante esposizione agli agenti esterni, migliorandone l’elasticità e la resistenza. Alcune includono anche la protezione solare, per continuare a prevenire l’invecchiamento anche durante le torride estati o le settimane bianche in pista da sci innevata.

I meno timorosi possono affiancare la cosmesi alle sedute di agolifting di cui si è già parlato, per la stimolazione cutanea mediante microaghi secondo moderne tecniche provenienti dalla Corea.