Piccolissimi aghi per ritrovare bellezza e benessere

( nella foto la d.ssa Paragone con la d.ssa Song)

Al Centro Polispecialistico Beccaria, la Dott.ssa Edy Paragone, che ha approfondito e studiato l’Agopuntura Facciale coreana Miso (Agolifting), spiega quali siano i meccanismi alla base di questa pratica al servizio della bellezza e del benessere:

L’agolifting è una tecnica di ringiovanimento del viso che avviene attraverso la stimolazione, con aghi molto sottili, del diametro anche inferiore al millimetro, finalizzata a:

– eliminare lo stress, l’irritazione e, quindi, la perdita di tono dei muscoli del viso con due principali meccanismi: la neuromodulazione indotta dall’ago di agopuntura e l’ infissione degli aghi direttamente a livello delle inserzioni tendino-cutanee dei muscoli “affettivi” del viso, i muscoli mimici

– stimolare la produzione endogena di collagene a livello del derma ed ipoderma restituendo al volto un immagine ringiovanita IN MANIERA NATURALE

– incrementare la vascolarizzazione locale cutanea donando luminosità al viso già dalla prima seduta

– generare una profonda azione miorilassante generale a tutto il corpo

Il metodo si presenta usando il termine “Atossico”: ci spiega meglio cosa si intende?

Agolifting, essendo un metodo che non prevede la somministrazione di farmaci, è atossico. È un metodo preventivo e curativo davvero efficace, soprattutto perchè privo di effetti collaterali (ad esempio reazioni avverse ai farmaci) e, per tali motivi, è rivolto pressoché a tutti.

Altro grande punto di forza di questa tecnica risiede nel fatto che non viene stravolta in alcun modo la fisionomia del viso, ma la si armonizza

Che durata deve avere la cura?

Agolifting restituisce luminosità e tono sin dalla prima seduta e già dal quinto trattamento si vedono risultati eccellenti. Naturalmente, più il viso è giovane e meno sedute sono necessarie, ma, ripeto, anche in caso di visi particolarmente segnati, dopo il quarto, quinto trattamento i risultati si vedono.

Per un effetto ottimale sono consigliate 8-10 sedute con cadenza settimanale ; poi si potrà concordare col medico, relativamente ai richiami successivi al primo ciclo.

Un metodo nato in Oriente: cosa l’ha incuriosita e spinta ad approfondire la tecnica?

Mi sono avvicinata all’agopuntura perché credo nel corpo umano, inteso non come macchina perfetta, ma come esperienza unica e straordinaria. Il nostro organismo risponde ad uno stimolo, che può sembrare banale come un ago, per l’appunto, in maniera precisa ed efficiente, per la maggior parte dei casi efficace. Agolifting è un altro modo per fare emergere, riarmonizzandole, le potenzialità di ciascun viso, senza mediazione di un farmaco esterno che vada a “colmare”, per poi, esaurire il suo effetto nel tempo; gli aghi, al contrario del farmaco o di altre sostanze esogene, innescano un processo che si alimenta dall’interno dell’organismo e che si potenzia autonomamente. E, trovo, che questa sia la vera novità del metodo!