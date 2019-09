Ruba un Iphone da 1200 euro, arrestata per furto

Una donna che aveva appena rubato un I- phone da 1200 euro è stata arrestata nel primo pomeriggio di venerdì 27 settembre dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Erano circa le 13 quando alla pattuglia è stato comunicato che poco prima una donna, all’apparenza una nomade, era entrata in un negozio di telefonia in centro chiedendo alla commessa una cover per cellulare. Mentre l’addetta alle vendite cercava l’articolo sugli espositori dandole le spalle, la ladra si era impossessata dell’I-phone appoggiato sul bancone per poi allontanarsi velocemente dal negozio.

La commessa ha immediatamente contattato il Commissariato fornendo “in diretta” i dati relativi alla posizione del dispositivo rubato grazie al sistema di geo localizzazione di cui è dotato. Dati che hanno permesso di seguire il percorso dell’autrice del furto fino alla stazione delle Ferrovie dello Stato. Qui gli agenti hanno individuato, tra i passeggeri in attesa del treno che sarebbe presto partito per Milano, una donna corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima.

Questa, accortasi della presenza dei poliziotti, ha cercato di disfarsi dell’I-Phone che teneva nella tasca dei pantaloni gettandolo in un cestino per i rifiuti, ma è stata bloccata. Dai successivi accertamenti in Commissariato è emerso che la donna, cittadina romena di 38 anni domiciliata in un campo nomadi di Milano, aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Ai suoi polsi sono scattate le manette per il furto appena consumato e il maltolto è stato restituito alla commessa.