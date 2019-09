Rubano abiti, denunciati

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese sabato 14 settembre hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Varese un 20enne disoccupato tunisino ed un 50enne disoccupato senza fissa dimora del luogo, per furto aggravato.

In particolare i militari dell’Arma, in seguito ad una segnalazione telefonica al 112, sono intervenuti in Viale Milano, in un negozio di abbigliamento, dove hanno bloccato i due malviventi in due diverse occasioni: i due avevano indossato capi di abbigliamento e avevano cercato di lasciare il negozio senza pagare.

Gli addetti della sicurezza li hanno bloccati ed hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Avevano sottratto capi d’abbigliamento per un valore commerciale di oltre 100 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.