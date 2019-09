Sessant’anni di penne nere, Cardano festeggia con gli alpini

Domenica 15 settembre il Gruppo Alpini di Cardano al Campo festeggerà il 60^ anniversario della sua ricostituzione, avvenuta nel 1959.

Il ritrovo è alle 9:30 alla cappella della Madonna degli Alpini in Largo Alpini cardanesi, a fianco del cimitero.

Seguirà corteo in municipio accompagnato dalla Filarmonica dove si deporrà una corona al monumento dei caduti di tutte le guerre. Alle 10:30, S. Messa solenne nella Chiesa Sant’Anastasio accompagnata dai canti del coro “Quindici18”. Nel corso della celebrazione – che anticipa la festa di San Maurizio protettore delle penne nere – sarà benedetto il nuovo gagliardetto.

Successivamente, nella sede del Gruppo in via Ceresio, ci sarà un rinfresco nel corso del quale saranno omaggiate le autorità convenute e si presenterà il libretto commemorativo realizzato per ricordare le numerose attività del Gruppo nel corso di questi decenni.