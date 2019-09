Sprint fatale all’Italia: vince la Spagna, azzurri eliminati

Niente da fare per l’Italia di Meo Sacchetti ai Mondiali di Cina. Nel primo match della seconda fase contro la Spagna, gli Azzurri perdono non senza rammarico con il punteggio di 67-60 dopo 40 minuti giocati spalla a spalla con le Furie Rosse.

A spezzare l’equilibrio un parziale di 10-0 da parte degli iberici nella seconda metà del quarto periodo di gioco: dopo una tripla di Gallinari per il +4 italiano, l’attacco di Sacchetti si è letteralmente arenato e ha concesso qualche punto facile agli avversari i quali, a quel punto, hanno piazzato i colpi che hanno girato l’inerzia del match.

Con questa sconfitta l’Italia è eliminata dalla corsa ai quarti di finale: resta da disputare la gara contro Porto Rico di domenica 8 (10,30 ora italiana) per il terzo posto nel girone e un piazzamento a ridosso delle prime otto. Datome e compagni si portano a casa, per lo meno, il pass per disputare un torneo di qualificazione olimpica l’anno venturo, ma le prove d’orgoglio contro Serbia e Spagna avrebbero potuto dare un pizzico di soddisfazione in più.

Tornando alla gara di oggi, l’Italia è stata molto brava in difesa, costringendo Rubio a una serie di palle perse e Gasol a parecchi errori in area, con Juancho Hernangomez migliore dei suoi. Dall’altra parte del campo però, dopo un avvio strepitoso (15-5), gli azzurri hanno faticato tanto a costruire il gioco. Belinelli, una delle punte italiane, ha forzato troppo sbagliando a ripetizione (7 punti con 3/16 dal campo di cui 0/6 da 3 punti) mentre Hackett – positivo in regia – non ha trovato spunti offensivi. Bene invece Gallinari, anche se la difesa avversaria lo ha braccato con le buone e le cattive (15 punti, 5/9 al tiro) e Datome, pur in evidente difficoltà atletica: 12 i punti per il capitano. Bravo anche Biligha, discreto Gentile, disastroso Vitali che in cabina di regia affonda nei pochi minuti trascorsi in campo.

