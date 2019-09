Avere successo su Spotify: compare play e farsi dei followers

La scalata al successo di molti musicisti oggi è online. Di esempi oggi ce ne sono diversi in tutto il mondo e per questo sono in tanti a provarci. Il sogno grazie ad internet oggi non è neanche poi così lontano e impossibile. Se anche tu sei un musicista che aspira alla visibilità e magari a qualche guadagno grazie a Spotify, allora è bene che realizzi una buona strategia di marketing.

Questo sito web di riproduzione via streaming consente agli utenti di ascoltare brani musicali, podcast, video di diversi artisti, anche in erba. Il portale vanta oggi 190 milioni di utenti attivi, per questo è facile capire quanto potenziale vi sia per chi vuole farsi conoscere.

Fatto un canale Spotify, la più famosa piattaforma di streaming al mondo, è ora di iniziare a creare il tuo seguito, cioè di aumentare i Plays. Per fare questo non basta pubblicare musica di qualità, ma è bene crearsi una buona base di followers così da risultare attendibile. Per crearsi un buon seguito almeno per partire ci sono diversi siti web dove comprare play spotify.

Farsi una reputazione e guadagnare

Spotify ha una versione gratuita e una premium a pagamento. In realtà anche la versione free dà numerose possibilità, nonostante qualche restrizione e la presenza della pubblicità. Per artisti e produttori di contenuti è un’interessantissima piazza per fare la scalata al successo visto che si ha la possibilità di raggiungere moltissime persone, sia del settore che non.

Da una parte infatti si può aspirare a farsi notare da qualche casa discografica, dall’altra con gli ascolti (le riproduzioni cosiddette “plays”) si può guadagnare qualcosa. Le case discografiche oggi si sono infatti adeguate ai tempi che corrono e tengono d’occhio le piattaforme di streaming musicale per cercare freschi talenti da lanciare. Se un singolo funziona lo tengono subito d’occhio e al secondo facilmente si fanno avanti proponendo qualche collaborazione.

Oltre a questo, come detto, ci sono possibilità di guadagnare qualcosa. In base agli ascolti, infatti, Spotify può versare piccole o grandi somme agli artisti. Questo guadagno è oggi piuttosto buono anche rispetto ad altri servizi di streaming, per questo Spotify è così utilizzato.

Come avere successo su Spotify

Se si mette in collegamento il proprio account di Spotify con quello Facebook si ha il grande vantaggio di avere a disposizione i contatti che si hanno su questo social e che utilizzano tale piattaforma. Una volta pronti basta caricare i propri brani: attenzione alla qualità audio che è importantissima. Una volta caricato il file non resta che attendere di essere ascoltati.

È chiaro che inizialmente soprattutto è meglio avere un aiutino, come detto, per avere una buona base da cui partire. È un po’ come quando c’è un concerto in piazza: se non c’è nessuno ad ascoltare difficilmente la gente si fermerà. Se invece c’è un po’ di folla ecco che si attira l’attenzione di tutti.

Regolarmente e con costanza bisogna pubblicare delle tracce, pezzi completi o qualche assaggio per tenere il pubblico caldo. Se si è costanti il pubblico resterà in attesa e ne vorrà sempre di più.