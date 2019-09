Sulla Via Francisca: tappa a Cairate

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Cairate.

Il tracciato di Cairate costeggia il fiume Olona. Oggi vi mostriamo le bellezze all’interno del paese.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Cairate:

Eccoci nella sede del municipio

Cristina Luoni è consigliere con delega al Turismo

Agostino Alloro consigliere regionale Unpli

La graphic novel sul percorso storico della Valle Olona

Un articolo di approfondimento sul Monastero di Cairate

Sul percorso incontriamo anche a Cartiera Mayer

Lasciamo Cairate per proseguire il nostro percorso