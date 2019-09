Sulla Via Francisca: tappa a Casorate Primo e Motta Visconti

Oggi il tour della Via Francisca è passato da ad Casorate Primo e Motta Visconti.

Oggi entriamo nella provincia di Pavia. Il primo comune che visitiamo è Casorate Primo.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Partiamo con la mappa della nostra tappa da Casorate Primo:

Incontriamo il sindaco Enrico Vai

Lorenza Visigalli è assessore alla Cultura

Incontriamo anche la Pro Loco del paese

Oggi visitiamo anche Motta Visconti, acquistata da un rampollo della famiglia Visconti dopo le lotte tra Milano e Pavia, alla quale il paese legherà il nome

Siamo al museo dedicato . alla poetessa Ada Negri

Nella biblioteca è conservato un torchio del 1608

Giuseppe Andreoni gestisce la Cascina Caiella

Eccoci con il sindaco Primo Paolo de Giuli