Targhe false, giovane denunciato

I carabinieri della stazione di Cassano Magnago – impegnati nel normale servizio di controllo del territorio ed in particolare, nelle ore della mattina, a prevenire i sempre più fastidiosi reati in danno di anziani – hanno bloccato un giovane, poco più che 25enne, da solo a bordo di una Bmw blu di grossa cilindrata.

Insospettiti dalla presenza del mezzo e del giovane da solo, in zona residenziale di Cavaria con Premezzo, i militari hanno proceduto ad un approfondito controllo dell’uomo e del veicolo medesimo da cui e’ emerso che il conducente del mezzo è stato identificato in un soggetto di etnia “sinti”, di nazionalita’ croata, senza fissa dimora, disoccupato, plruipregiudicato.

Documenti assicurativi del veicolo, e le targhe sono risultati falsi (in particolare sul mezzo era apposta una targa belga inesistente e completamente diversa da quelle in circolazione in quel paese).

Il giovane è stato denunciato per falsificazione ed uso di targhe e documenti falsi;

Il veicolo, le targhe e tutta la documentazione assicurativa sono stati sottoposti a sequestro; secondo i primi accertamenti – tuttora in corso e destinati ad ulteriori sviluppi – il veicolo potrebbe essere uno di quelli utilizzati dai gruppi criminali che si rendono ormai quotidianamente responsabili dei fastidiosi reati di truffa o furto in danno di anziani.