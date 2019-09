Testamenti solidali: open day nei consigli notarili

Oggi, 13 settembre, si celebra la Giornata internazionale del lascito solidale, cioè dell’opportunità di disporre che dopo la morte i propri averi vadano al no profit, fondazioni e associazioni impegnate sul fronte immenso del bene comune.

Si calcola, sulla base di un’attenta indagine di Fondazione Cariplo, che un patrimonio di beni mobili e immobili per un valore di 105 miliardi resterà senza eredi entro il 2020 e che il 75 per cento di questa ricchezza sia concentrata in Lombardia.

Lo potremmo chiamare il tesoro della solitudine: incanalato in percorsi virtuosi, esso darebbe una spinta non trascurabile alla miriade di enti che organizzano la beneficenza a favore della collettività.

La responsabilità sociale ha fatto progressi notevoli e la Giornata del 13 settembre organizzata con la collaborazione del Consiglio nazionale del Notariato serve a diffondere informazioni utili su come disporre delle proprie volontà senza ledere diritti protetti.

«Un testamento solidale spianò la strada nel 2011 alla Fondazione Circolo della Bontà nata per sostenere gli ospedali dell’azienda socio-sanitaria dei Sette Laghi. Una stimata professionista, senza figli, ci lasciò in eredità una villetta che unita a disponibilità liquide di altri benefattori incoraggiò la nostra missione: migliorare la qualità del tempo trascorso dai pazienti nei nostri ospedali, cioè prendersi cura dei luoghi in cui ci si cura – dice il presidente Gianni Spartà – È difficile indovinare che cosa spinga un uomo, una donna nell’ultimo miglio della propria esistenza a dettare volontà solidaristiche. Alla base c’è un sentimento di fondo: l’attenzione ai bisogni di una comunità che col sostegno privato può mantenere alti gli standard di servizi pubblici. Giovanni Paolo II diceva che ricco non è chi possiede, ma chi ha la capacità di redistribuire».

Nella giornata del 13 settembre in 60 città italiane si svolgerà l’Open Day Solidale. Dalle 16 alle 19, nelle sedi dei consigli notarili, i notai forniranno gratuitamente tutte le informazioni su come si fa un testamento solidale, cosa si può donare, come tutelare la famiglia e fare in modo che proprie volontà vengano eseguite dopo la morte.