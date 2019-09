Torna la fiera Cuore Contadino

Un evento da non perdere, una giornata da passare in famiglia o con gli amici per gustare prodotti genuini e fatti con tanta passione, per assistere e partecipare a iniziative spettacolari e per girare fra oltre 100 stand allestiti dagli espositori nell’aia de L’Agricola, la fattoria golosa dove prodotti della terra, formaggi, carni e salumi sono proposti direttamente da chi li produce con amore e passione.

Insomma, impossibile perdere la fiera “Cuore Contadino 2019” de l’Agricola di Lainate che torna, per la sua 23^ edizione, domenica 22 settembre dalle 9.30 alle 19, ancora più ricca, interessante e coinvolgente che mai. E sabato 21 una serie di appuntamenti golosi e un concerto musicale faranno da apertura alla grande festa della domenica per rinnovare il successo delle edizioni passate e che, per il 2019, punta a superare il record di oltre 30.000 presenze del 2018.

Tutto iniziò nel lontano 1997, quando L’Agricola partecipò all’annuale Festa del Patrono di Lainate, San Rocco, offrendo a tutti i partecipanti una Manzetta allo spiedo. Da quell’anno, proprio la Manzetta divenne il simbolo della Fiera che si tiene la terza domenica di ogni settembre.

La Fiera, negli anni, si è trasformata in un grande evento, ricco di attrazioni e spettacoli per grandi e piccini. Una manifestazione attesa da molti, che celebra la passione per i prodotti genuini, le eccellenze del territorio e la tradizione contadina.

Per i più piccoli sarà l’occasione per poter visitare gratuitamente le stalle delle caprette che ogni giorno offrono il loro latte per la produzione di fantastici formaggi, i pollai, dove si può vedere la schiusa dei pulcini, le casette dei conigli e girare nell’orto e assistere alla preparazione delle carni e alla produzione casearia fra cui spicca il “Blu di Capra” de l’Agricola, premiato all’International Cheese Awards 2019, come il miglior formaggio blu di capra al mondo. Un premio che segue quello ottenuto dal 2017 dal “Cremoso di Capra” vincitore della medaglia d’oro.

Negli stand allestiti durante la Fiera “Cuore Contadino 2019” sarà possibile assaggiare e acquistare tutti i meravigliosi formaggi prodotti dalle mani sapienti dei casari de L’Agricola: i blu di capra, i formaggi di bufala, le mozzarelle, le burrate e con loro anche i salumi e le carni selezionati per gli affezionati clienti dalla famiglia Santacatterina. E ancora assistere alla filatura della mozzarella e alla produzione della pasta fresca. Sarà possibile degustare il buonissimo prosciutto cotto l’Agricola e la selezione di prosciutto crudo e di Parmigiano Reggiano.

Sabato 21 settembre dalle 17 via all’attività didattica per i più piccoli e dalle 19, nell’area griglia, i clienti più affezionati de l’Agricola potranno gustare la mitica “Manzetta”, cotta in loco sulla brace per 12 ore e pronta da assaporare.

Dal 1° settembre i clienti de l’Agricola, con una spesa minima di 30 euro, riceveranno i buoni per la degustazione gratuita della “Manzetta”. In abbinamento la birra Pedavena, partner della Festa. Dalle 21 nella piazza de l’Agricola la giornata si chiuderà con un concerto musicale.

I due ristoranti de l’Agricola: Il Ristorante e l’Amburgheria saranno a disposizione dei presenti con la loro ampia offerta di prelibatezze gastronomiche (si consiglia la prenotazione) e saranno disponibili anche gli stand con la salamella de l’Agricola e il gelato artigianale prodotto direttamente qui.

Insomma un evento che, come ogni anno, rinnova la voglia di passare una giornata all’aria aperta in un luogo dove la tradizione e la passione portano mani esperte a lavorare i prodotti della terra per offrirli ai propri clienti e a tutti coloro che vorranno essere presenti a questa manifestazione che vuole avvicinare il grande pubblico alla genuinità e ai sapori di un tempo, riproposti all’insegna della qualità.