Ufficio Anagrafe, si amplia l’orario di apertura al pubblico

Dal 1 ottobre i servizi demografici amplieranno l’orario di apertura al pubblico.

Oltre ad assicurare l’apertura ordinaria degli sportelli al mattino, dal lunedì al sabato tranne il giovedì, gli uffici dei servizi demografici, anagrafe, stato civile ed elettorale saranno aperti anche due pomeriggi alla settimana, il martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, per ricevere i cittadini che avranno fissato un appuntamento (sul sito istituzionale a questo link o tramite l’ufficio relazioni con il pubblico).

Si tratta di una risposta all’esigenza dei cittadini che non hanno la possibilità di recarsi negli uffici comunali la mattina, anche nell’ottica della conciliazione dei tempi vita-lavoro, ma anche di un’iniziativa che contribuirà ad accorciare i tempi di attesa degli utenti che si rivolgono agli uffici negli orari di apertura mattutini. Su base settimanale gli uffici risulteranno aperti cinque ore in più con un incremento di oltre il 20% rispetto all’orario attualmente in essere.

“Dopo il successo della sperimentazione del sistema di prenotazione per il rilascio della carta di identità elettronica, ampliamo gli orari con due pomeriggi: abbiamo scelto il martedì e il mercoledì perché negli stessi pomeriggi sono aperti anche gli altri uffici comunali e quindi il cittadino può recarsi in più uffici nel medesimo pomeriggio. – ha commentato l’assessore ai Servizi demografici (e anche al Personale e all’Informatica) Gigi Farioli) – La sperimentazione è stata progettata in totale accordo con i dipendenti che turneranno nei pomeriggi indicati. Il progetto va nella direzione di una Pubblica Amministrazione sempre meno referenziale e sempre più efficace nel rispondere alle necessità dei cittadini”.

Il nuovo progetto, avviato per ora in via sperimentale, prevede l’accesso agli sportelli, oltre che per il rilascio della carta d’identità elettronica, anche per altri servizi di notevole importanza, quali la registrazione della dichiarazione di residenza e il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, per quanto riguarda l’ufficio anagrafe; la celebrazione di matrimoni e unioni civili, le pubblicazioni di matrimonio, i giuramenti di cittadinanza, gli accordi di separazione e divorzio, le disposizioni anticipate di trattamento per quanto riguarda l’ufficio stato civile.

Il nuovo orario di apertura al pubblico sarà quindi il seguente:

sede centrale:

lun.- mar.- mer. – ven. 8.30/12.30

mar.- mer. 15.00/17.30 su appuntamento

sabato 8.30/12.30 su appuntamento

sede decentrata Borsano:

9.00/12.30 mer. su appuntamento

In orario pomeridiano e al sabato i servizi su appuntamento saranno i seguenti:

Ufficio anagrafe

mar. – mer.

rilascio carte d’identità elettroniche

registrazione dichiarazioni di residenza

rinnovo dichiarazione dimora abituale

sabato

rilascio carte d’identità elettroniche

registrazione dichiarazioni di residenza

rilascio certificazioni (accesso libero)

Ufficio stato civile

mar. – mer.

celebrazione matrimoni civili/unioni civili (solo martedì)

pubblicazioni di matrimonio (solo mercoledì)

accordi di separazione/divorzio

registrazione dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

giuramenti di cittadinanza

riconoscimenti

sabato

pubblicazioni di matrimonio/matrimoni civili

denunce di morte (accesso libero)

denunce di nascita (accesso libero)

rilascio certificazioni (accesso libero)

Ulteriori informazioni sui servizi offerti dagli uffici sono disponibili sul sito istituzionale.

Si ricorda che per agevolare i cittadini sono attivi anche alcuni servizi on line (sempre dal sito del Comune www.comune.bustoarsizio.va.it, alla pagine dedicata ai servizi on line) che consentono di effettuare alcune operazioni senza recarsi allo sportello, e in particolare:

1. Istanze on line

Il servizio permette di presentare in modalità digitale, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito, le seguenti richieste:

STATO CIVILE

– Richiesta concessione della sala di Villa Tosi per matrimonio/unione civile

– Richiesta di indicazione del nome in applicazione dell’art. 36 del D.P.R 3 novembre 2000 n. 396

– Richiesta concessione della sala del camino di Villa Calcaterra per matrimonio/unione civile

– Richiesta concessione di un locale della sede comunale per matrimonio/unione civile

ELETTORALE

– Richiesta di iscrizione all’albo degli scrutatori

– Richiesta di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio

– Richiesta di cancellazione dall’albo dei presidenti di seggio

– Richiesta di iscrizione all’albo dei giudici popolari

– Richiesta di cancellazione dall’albo dei giudici popolari

ANAGRAFE

– Richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea

2. Certificati on line:

Il servizio di certificazione on-line permette di evitare le code allo sportello e di richiedere e stampare comodamente da casa i certificati anagrafici e di stato civile, emessi con firma e timbro digitale, per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare. Il servizio consente anche di stampare autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive precompilate.

Si possono richiedere i seguenti certificati:

•certificato contestuale di famiglia (residenza – cittadinanza)

•certificato di godimento dei diritti politici

•certificato contestuale di singolo (residenza – cittadinanza – nascita)

•certificato di residenza e cittadinanza

•certificato di esistenza in vita

•certificato anagrafico di nascita

•certificato anagrafico di matrimonio

•certificato di cittadinanza

•certificato di stato di famiglia

•certificato di residenza

•certificato di stato libero

•certificato di nascita (a partire dall’anno 1948)

•certificato di matrimonio (a partire dall’anno 1988)

•certificato di morte (a partire dall’anno 2000)

3. convenzioni con enti:

l’amministrazione ha attivato alcune convenzioni che permettono l’accesso alla banca dati anagrafica per la consultazione delle posizioni con numerosi enti sul territorio (Comando Carabinieri di Busto Arsizio, Commissariato Polizia di Stato di Busto Arsizio, Guardia di finanza Comando Provinciale di Varese, INAIL direzione territoriale di Varese, ALER Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese – Como – Monza Brianza e Busto Arsizio, ASST Valle Olona, oltre che Ordine Avvocati di Busto Arsizio (da ottobre 2018)).