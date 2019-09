Un anticipo di scuola all’insegna delle scienze

Si può fare scuola anche prima dell’inizio ufficiale del 12 settembre? Si può fare scuola senza campanella, senza cartella e a classi aperte cioè senza sezioni e divisioni in classi?

Alla Galvaligi sì.

Venerdì 6 settembre si è conclusa la seconda edizione della settimana dedicata alle STEM organizzata in contemporanea presso l’istituto di Solbiate Arno e il “Ponti” di Gallarate, grazie a un finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità.

A giudicare dai risultati dei quiz-gioco sulle attività svolte, gli alunni si sono divertiti studiando la vita di Sylvia Earle, una famosa biologa marina, le api, la vita dei microrganismi

dell’acqua, e cimentandosi anche in un’attività – fuori programma – di rilassamento e di mindfulness grazie a due docenti spagnoli in visita presso il nostro istituto tramite il progetto Erasmus.

« È stata una bella esperienza di raccordo primaria e secondaria, dal momento che alcune ragazze e alcuni ragazzi in uscita delle primarie hanno potuto “vivere” la nuova scuola attivamente al di fuori del solito contesto scolastico, insieme a qualche alunno della secondaria, con la guida delle ex maestre e delle nuove docenti. E si è conclusa in modo altrettanto bello con un momento di condivisione del lavoro svolto con i genitori dei

partecipanti e con una “mielosa” merenda sana» hanno commentato le insegnanti coinvolte nell’anticipo scolastico.