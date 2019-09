Va a sbattere contro il guardrail: grave un automobilista di 78 anni

Grave incidente stradale questa mattina a Malvaglia, in Canton Ticino.

Attorno alle 11.20 il conducente di una vettura con targhe ticinesi, un 78enne cittadino svizzero domiciliato nella zona, mentre proveniva da via Serravalle ha attraversata la strada cantonale intenzionato ad imboccare la Piazza d’Armi.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà accertare è andato a urtare contro la protezione metallica laterale sulla sinistra. riportando ferite che hanno richiesto l’intervento della Rega per il suo trasporto all’ospedale. A detta dei medici la sua vita è in pericolo.

Sul posto per le operazioni di soccorso oltre alla Polizia cantonale un equipaggio di Tre Valli Soccorso ed un elicottero della Rega.