Vacanza in Valsesia? Tutto ciò che serve in un’app

Si chiama Valsesia come il territorio che si propone di comunicare e Monterosa come il Massiccio che fa da cappello a questo progetto ed ai suoi contenuti. Se la conoscevate come Alagna e Riva non rimarrete delusi. Già perché i suoi ideatori hanno deciso di testarla prima su un territorio piccolo ma con in mente un grande progetto. Torna con nome, logo e grafica nuovi, disponibile per desktop e mobile, iOS e Android, mantenendo la stessa facilità di navigazione e con una sezione in più dedicata alle bici!

Per cosa può esservi utile? L’App della Valsesia non è solo eventi. Al suo interno sono inserite tutte le informazioni di cui un turista ma anche un cittadino potrebbe avere bisogno. Una sezione è dedicata ai trasporti, per raggiungere la Valsesia e spostarsi tra i paesi. Per non perdere una parte importante della tradizione dell’Alto Piemonte Vercellese, i ristori sono descritti con foto ed immagini, e si possono contattare direttamente dall’app, via mail o telefono, con un solo click. Lo stesso avviene per hotel, B&B, residence e per gli altri esercizi commerciali. Anche ai servizi di assistenza sanitaria è dedicato uno spazio, così come all’offerta sciistica Monterosa Ski, con orari di apertura, meteo, webcam, e anche la possibilità di acquistare skipass attraverso la piattaforma di Monterosa 2000!

Nella nuova sezione dedicata all’esperienza in sella, con pedali e due ruote, sono presenti descrizioni e dati tecnici dei percorsi, cartine, tracce GPS, stazioni di ricarica e punti di ristoro lungo i percorsi. Il tutto (e con tutto intendiamo ogni spazio della piattaforma) rigorosamente in doppia lingua, italiana ed inglese!

Passando agli eventi, l’utente ha la possibilità di visualizzare in home page quelli a lui più vicini, e di accedere invece all’area dedicata dove sono presenti tutti, in ordine di data, per poter consultare anche quelli più lontani. Gli eventi pubblicati sono quelli proposti dagli esercizi o dalle organizzazioni presenti sul territorio, e una notifica viene inviata in caso di annullamento di una manifestazione, caratteristica tempestività che è risultata particolarmente apprezzata dagli utenti. I destinatari degli avvisi su smartphone sono arrivati a 2.575, confermando la capacità di comunicazione in tempo reale dello strumento.

Sarà per tutti questi motivi e per la sua semplicità di utilizzo che i download hanno superato i 5.500 e le visualizzazioni di pagina addirittura le 54.000, con un tempo di permanenza medio per ognuna da 1 a 3 minuti. Sono risultati importanti per un progetto nato in maniera umile e silenziosa, ma sempre ambiziosa.

Il download è gratuito e vi consigliamo di scaricarla, per lasciarvi guidare ma anche ispirare!

Web www.valsesiamonterosa.it

iOS https://apps.apple.com/us/app/valsesia-monterosa/id1259236550

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.alagnaeventi&hl=it