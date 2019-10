A lezione di ambiente

Come funziona una piattaforma ecologica e da dove arrivano le uova. Cosa fare per riutilizzare quello che finisce nella spazzatura e come si fa a mungere una mucca.

Una vera e propria lezione di ecologia quella tenutasi ieri, 2 ottobre, per le classi prime della scuola secondaria di Cuveglio.

I ragazzi, sotto la guida appassionata dell’assessore Renato Furigo, hanno visto i diversi materiali differenziabili, alcuni forse per la prima volta.

Da lì l’allegra compagnia ha continuato il suo giro nei boschi di Cavona e lungo la ciclabile, per concludere con una merenda e un giro istruttivo in un’azienda del territorio. Una mattinata all’insegna dell’ambiente in tutte le sue forme .