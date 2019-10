Al via il corso per arbitri della sezione di Saronno

E’ alle porte un nuovo corso per diventare arbitri di calcio. Ad organizzarlo sarà la sezione Aia di Saronno.

La serata di presentazione si terrà martedì 29 ottobre (dalle ore 21.00) nella sede di via vecchia per Solaro, 31.

Il corso è indirizzato per ragazzi e ragazze dai 15 ed i 35 anni.

Diventare arbitri significa avere un rimborso spese per ogni gara diretta, una tessera per entrare gratis negli stadi italiani, il materiale tecnico e, se non bastasse, la possibilità di entrare in un gruppo di ragazzi sani e motivati, di fare attività fisica gratuitamente, di crescere e sviluppare la tua personalità.

Per info: pres.saronno@aia-figc.it