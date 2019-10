Alle Cantine un venerdì da “povery” e la reggae night

Il fine settimana alle Cantine Coopuf inizia con il nuovo format “venerdì da Povery”, ovvero la serata ideata dal webshow La Moss: si entra con offerta libera e si sceglie la musica che si vuole. Il Dj accontenterà le richieste del pubblico e il palco delle cantine sarà allestito in modalità “open mic” con tutti gli strumenti che serviranno per dare “sfogo” ai talenti presenti durante la serata. Appuntamento per l’11 ottobre, dalle 22.

Sabato sera invece, appuntamento con la “Reggae night” che darà il via alla nuova stagione di concerti. Sul palco la Mamaragoo Project, una band dal gusto roots, che propone sia un repertorio tratto da vari artisti della scena Reggae internazionale sia tra i classici che tra i più recenti, tra cui Bob Marley, Clinton Fearon, Alpha Blondy, Peter Tosh, Rico Rodriguez, Tiken Jah Fakoly, Mellow Mood e molti altri. Inoltre, a chiudere la serata ci sarà il Dj Set “Into The Groove”, giovane collettivo proveniente dal varesotto e dal comasco. Si inizia alle 22, ingresso 7 euro, consumazione compresa. Per informazioni: info@madboys.it.