Arriva la prima Giornata delle Associazioni Giovanili

Sabato 26 Ottobre, a partire dalle 14 inizierà la prima Giornata delle Associazioni Giovanili, nata dall’iniziativa della consulta giovanile di Varese.

«Abbiamo lavorato tanto e duramente per riuscire a portare dei risultati concreti in città e, finalmente, ci stiamo riuscendo – commenta la presidente della Consulta Giovanile Roberta Varani – Questo evento sarà il primo di una, spero lunga, serie. Con l’esperienza maturata in questa occasione siamo sicuri di poter replicare l’evento anche la prossima primavera e il prossimo autunno, migliorandoci e ampliandoci ogni volta».

Nella giornata delle associazioni giovanili ci saranno dimostrazioni di Arti Marziali e di combattimento con le Spade Laser, spettacoli di illusionismo, stand di associazioni culturali e anche il gazebo della Croce Rossa, oltre a uno stand gastronomico e un palco: «Che useremo per tutta la giornata!» assicurano i ragazzi dell consulta.

L’appuntamento, quindi, è per Sabato 26, dalle 14, in piazza Repubblica