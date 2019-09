Si riunisce la Consulta giovanile, per “portare una ventata di novità”

Mercoledì 18 Settembre alle 21 si riunirà la Consulta Giovanile del Comune di Varese.

L’ordine del giorno è la messa a punto di un evento in cui tutte le associazioni giovanili possano trovare il proprio spazio, con lo scopo di portare in piazza i varesini e far conoscere tutte le realtà che Varese ha da offrire. «Sarà un’occasione per portare una ventata di novità in città, richiamando i giovani a Varese per una giornata diversa» raccontano i responsabili della consulta.

La Consulta Giovanile è un nuovo organo, recentemente istituito dal Comune di Varese, che si pone lo scopo di mettere in contatto le realtà associative giovanili attive da almeno un anno sul territorio comunale.

Per aderirvi si può contattare la Consulta sulla pagina Facebook oppure scrivere alle mail: roberta.varani.94@gmail.com , alberto.nicora.94@gmail.com o al numero: 3270549142