Arriva a Somma la nipote di Mussolini

A Somma Lombardo arriva Edda Negri Mussolini, figlia di Anna Maria, ultimogenita di Benito e donna Rachele.

E proprio la storia di “donna Rachele” è al centro del libro che sarà presentato, scritto dalla erede Mussolini insieme

L’incontro è organizzato da Fratelli d’Italia di Somma Lombardo.

“Ci presenterà il suo libro e ci parlerà di quella parte di storia che i libri di storia non raccontano. La vita vissuta nella casa di chi ha fatto la storia ce la racconta Edda Negri Mussolini figlia di Anna Maria, ultimo genita di Benito Mussolini e Donna Rachele. La storia è fatta di persone non di numeri e la sezione di FdI di Somma la porta in città”.

Interverranno Manuela Scidurlo e Simone Varalli.

L’incontro si terrà sabato 19 ottobre 2019, alle 15, in Sala Oriana Fallaci, via Briante.