Assemblea di Anci Lombardia con l’elezione del nuovo presidente

Sabato 12 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso l’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, Piazza Duca d’Aosta, si terrà la XIII Assemblea Congressuale regionale e Precongressuale Nazionale di Anci Lombardia.

Nel corso dell’Assemblea si procederà al rinnovo degli Organi Statutari Regionali con l’elezione del Presidente di ANCI Lombardia e del Consiglio Direttivo Regionale.

«In questi anni – ha spiegato il Presidente di Anci Lombardia e Sindaco di Lecco Virginio Brivio – Anci Lombardia ha aiutato i Comuni ad affrontare le sfide quotidiane e straordinarie che hanno caratterizzato l’amministrazione degli Enti locali. In particolare, oltre al supporto tecnico e specialistico, l’Associazione è stata al fianco degli Amministratori per sostenere le loro istanze nei tavoli di concertazione nazionale e regionale, facendo valere le ragioni dei territori e portando avanti progetti e servizi in grado di diffondere lo sviluppo e l’innovazione locale. L’assemblea congressuale – ha concluso – costituirà l’occasione per fare un bilancio delle attività svolte negli ultimi cinque anni e per progettare obiettivi e strumenti per i prossimi anni”».