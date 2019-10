Bambini e ragazzi alle “Feste della paura” del Bosco Verde

Un’unica notte di tenebre e terrore e due feste per la cooperativa sociale Il Bosco Verde che invita bambini e ragazzi a celebrare Halloween in compagnia e senza paura a Castello Cabiaglio, tra laboratori, passeggiate nel bosco e cene mostruose, per ogni età.

L’appuntamento per tutti è giovedì 31 ottobre alle ore 18 negli spazi di Casa Betlem di via San Rocco 6.



Per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

FESTA DELLA PAURA AL BOSCO VERDE

La festa durerà quattro ore in tutto, con tanto di laboratorio di preparazione alla passeggiata tra vicoli, cortili e il bosco di Castello Cabiaglio per poi tornare in sede e consumare la cena al ristorante “L’urlo del mal di pancia”.



Per i bambini dai 3 ai 5 anni

FESTA DELLA PAURA AL BOSCO VERDE

Anche qui si comincia con un laboratorio di preparazione alla passeggiata tra vicoli, cortili e il bosco di Castello Cabiaglio per poi tornare in sede e consumare la cena, ma in un altro ristorante: “La pentola della strega”.

Abbigliamento a tema e torcia sono consigliati!

La quota di partecipazione è 15 euro (12 euro dal secondo fratello).

La serata terminerà alle ore 22.

Per info e iscrizioni: 349 1330084 oppure info@ilboscoverde.org.