“Con tutto il bene che ti voglio”, uno spettacolo per Giuliana

Uno spettacolo teatrale con un titolo evocativo: “Con tutto il bene che ti voglio”. E di bene ne hanno voluto molto a Giuliana Marini: donna, mamma, nonna, maestra e a lungo dipendente del Comune di Varese. Una vita ricca di affetti e di rapporti umani. Giuliana si è spenta a 63 anni, pochi mesi dopo aver raggiunto l’età della pensione.

Sabato 19 ottobre alle ore 21 l’auditorium della scuola Anna Frank via Carnia 155 ospiterà la commedia in tre atti della compagnia teatrale “la Bottega dei Matti” di Luciano Lunghi “Con tutto il bene che ti voglio”. L’ingresso è a offerta libera a partire da 10 euro: tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

Giuliana Marini è nata a Varese il 10 aprile 1955. Ultima di cinque figli ha trascorso l’infanzia tra i quartieri di Belforte e Biumo. Appena adolescente conosce Renzo che diventerà suo marito il 27 maggio 1978 e dalla cui unione nasceranno due figlie.

Mossa dalla passione per l’insegnamento e la puericultura si è iscritta all’Istituto Magistrale di Varese, ambiente che le ha permesso di affinare le già innate competenze educative e creative, nonché di costruire rapporti che la accompagneranno per tutta la vita.

Terminati i corsi di studio ha trovato trova impiego presso l’asilo nido Comunale Carletto Ferrari di Bizzozero e ha cominciato così la sua lunga carriera di educatrice. Qui, in 21 anni di servizio, è riuscita ad esprimere a pieno le sue doti istruttive e creative accudendo migliaia di bambini, organizzando feste, laboratori, recite.

In 21 anni di servizio al nido di Bizzozero ha messo le basi per i lunghi rapporti di amicizia che è riuscita a portarsi dietro sempre, anche al di fuori dell’ambito lavorativo, condividendo con le colleghe la medesima passione per l’insegnamento e l’educazione.

A causa di problemi di salute ha chiesto il trasferimento presso l’ufficio dei Servizi Educativi del Comune di Varese, distaccamento di via Cairoli. Qui ha occasione di proseguire la propria carriera occupandosi delle scuole primarie e secondarie di primo grado comunali, dell’organizzazione della loro manutenzione e delle doti scuola, degli eventi, divenendo un vero e proprio punto di riferimento per i dirigenti scolastici, le insegnanti, il personale ausiliario e le famiglie.

Negli anni trascorsi all’interno degli uffici comunali ha avuto l’opportunità di operare come assistente segretaria di diversi Assessori ai Servizi educativi. Dopo altri vent’anni di lavoro il 1 settembre 2018 ha raggiunto la pensione, della quale, però, non riuscirà a godere: Giuliana si è spenta a Varese il 4 dicembre 2018, all’età di 63 anni dopo una coraggiosa lotta di pochi mesi contro una grave malattia.

Sabato chi le ha voluto bene si ritroverà per un grande “abbraccio collettivo”.