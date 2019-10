Biblio Art con Leonardo da Vinci: tre appuntamenti

Nell’ambito del progetto “Glorie Nostrane”, la Biblioteca civica di Angera propone presentiamo “BIBLIO ART con Leonardo da Vinci”, un ciclo di laboratori creativi a cura dell’associazione Piano Terra e ispirati ai caratteri leonardeschi dove si progetta, si creano opere, si fantastica, si sperimenta, si dà forma al proprio “genio”.

SABATO 19 OTTOBRE ore 15.30

“Leonardo inventore” – I bambini disegneranno e useranno collage per inventare la loro macchina volante, su di essa l’immagine del bambino stesso farà da pilota. Le macchine volanti così realizzate affolleranno un fondale di cielo dipinto.

SABATO 16 NOVEMBRE ore 15.30

“Il bestiario di Leonardo” – I bambini si divertiranno a disegnare teste, code e pance di animali conosciuti e di fantasia per trasformarli in animali nuovi e diversi in un gioco infinito di combinazioni possibili e di storie divertenti.

SABATO 14 DICEMBRE ore 15.30

“Leonardo Pittore” – Attraverso fogli trasparenti di disegni sovrapposti i bambini realizzeranno un quadro a strati, nel quale verrà inserito uno dei soggetti dei famosi dipinti di Leonardo: la Gioconda, la Scapigliata, la Vergine delle rocce, Ludovico Sforza.

I laboratori si rivolgono ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Tutte le attività si svolgeranno presso la ludoteca della biblioteca in via dei Mille 5, ad Angera.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.angera.it oppure telefonando allo 0331 932006.

In occasione dei laboratori, la biblioteca sarà aperta dalle 15 alle 18, con possibilità di restituire e prendere in prestito i libri. In questo modo piccoli e grandi lettori avranno anche l’occasione di conoscere alcune delle novità arrivate in Biblioteca.