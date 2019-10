“Bimbi sicuri”: arriva a palazzo Estense un corso per genitori più tranquilli

Arriva a Varese il corso “Bimbi Sicuri” per la prevenzione e la sicurezza pediatrica rivolto a mamme, papà e nonni.

L’incontro, primo di un ciclo di corsi che si svolgeranno a Palazzo Estense, si terrà sabato 5 ottobre alle 10, e sarà in collaborazione con Salvagente Italia e Mustela, che continua il suo tour italiano di appuntamenti dedicati al primo soccorso pediatrico.

Gli obiettivi del progetto “Bimbi Sicuri” sono la formazione e l’informazione in merito alla gestione dei neonati e dei bambini e, vista l’importanza del tema, durante questi eventi sarà dedicato uno spazio alle manovre di disostruzione, a cui tutti i partecipanti potranno assistere attivamente.

«Anche con queste iniziative si dimostra quanto il Comune di Varese sia attento al nostro bene più prezioso: l’infanzia – spiega l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – La sicurezza dei più piccoli e la serenità delle loro mamme e papà è da sempre la nostra priorità. Alla giornata sono stati invitati i genitori, gli educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia e i docenti che potranno, tra l’altro, simulare in prima persona le manovre per la disostruzione. Promuovere e condividere percorsi di benessere sin dalla prima infanzia è il modo migliore per occuparsi di sicurezza e per definire percorsi educativi condivisi».

Il progetto metterà in luce una serie di tematiche di interesse comune come la prevenzione nei vari ambienti: casa, auto, aree gioco, la nanna sicura e la prevenzione SIDS, il contatto come emozione e relazione, l’allattamento, lo svezzamento e le manovre di disostruzione.

«Siamo molto orgogliosi di questo progetto – dichiara Roberta Bonacina di Mustela Italia – aver intrapreso una collaborazione sulla prevenzione e sul pronto soccorso rappresenta per noi un modo per affermare il nostro impegno sociale rivolto ai bisogni di mamme e bebè».