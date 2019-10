Bus studenti superaffollati: la denuncia dell’assessore regionale

“In diverse zone del territorio lombardo si stanno verificando disagi inaccettabili che riguardano i servizi bus in capo alle Agenzie del Tpl, in particolare nelle fasce orarie frequentate dagli studenti. Arrivano molteplici segnalazioni di autobus sovraffollati, di utenti costretti a viaggi disagevoli o che nemmeno riescono a salire sul mezzo”, ha dichiarato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi.

LE AGENZIE TPL PONGANO RIMEDIO AI DISSERVIZI – “Sono trascorse diverse settimane dalla riapertura delle scuole – ha proseguito Terzi -, eppure i disservizi in molti casi non sono ancora stati risolti. Gli studenti lombardi e le loro famiglie hanno diritto a un servizio adeguato. Il tragitto casa-scuola non può diventare un’odissea quotidiana. Le Agenzie del Tpl coinvolte pongano rimedio rapidamente a questa situazione”.

LA REGIONE HA GARANTITO LE RISORSE – “La Regione ha garantito alle Agenzie del Tpl le medesime risorse dello scorso anno, mettendo in campo anche un lavoro politico per scongiurare le ipotesi di tagli governativi – ha concluso Terzi -. Non ci sono alibi di sorta: il compito delle Agenzie è organizzare il servizio del Trasporto pubblico locale sul territorio. E intervenire laddove si presentino delle criticità. Lo facciano al più presto”.