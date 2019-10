A Cà del Monte torna il profumo della cucina di una volta

(Nella foto Rosalba alla mungitura – foto di Antea Franceschin)

Cà del Monte è un luogo che sembra fuori dal tempo. Nella piccola frazione montana di Porto Ceresio i ritmi sono più lenti, la natura più vicina e i sapori più autentici, soprattutto se sono quelli del caseificio e della cucina di Rosalba Gessaga, l’ultima pastora della Valceresio.

Rosalba abita qui dal 1976, alleva capre e produce formaggi, e qualche anno fa ha convertito la sua cascina in agriturismo.

Da qualche giorno nella graziosa frazione si sente il profumo di cibi cotti nel forno a legna: «Abbiamo installato un forno per ritrovare il piacere dei cibi cucinati come una volta – dice Rosalba – stiamo facendo le prove e il 20 ottobre faremo una festa per inaugurarlo».

Domenica 20 ottobre si inizia alle 11.30 con la paleontologa Paola D’Agostino che presenterà una serie di diapositive sui fossili del Monte San Giorgio, poi si potrà prendere un aperitivo o pranzare all’agriturismo, mentre nel pomeriggio sono previsti laboratori di ceramica, origami e pittura con materiali naturali per grandi e bambini.

All’interno e all’esterno ci saranno banchetti di prodotti del territorio, vendita di miele, uno stand dell’associazione Valle del Ceresio e le Guide del sito Unesco del Monte San Giorgio.

Alle 15 castagnata offerta dall’agriturismo.

Per organizzare meglio la giornata si chiede di confermare la propria presenza entro giovedì 17 ottobre telefonando al numero 320 0407833.