A Porto Ceresio consegnati il Cigno d’Oro e i riconoscimenti agli studenti meritevoli

Giornata di festa ieri a Porto Ceresio, dove oltre alle iniziative legate al Natale si è svolta la cerimonia di consegna del Cigno d’Oro, la civica benemerenza che ogni anno l’Amministrazione comunale riconosce a cittadini che si siano particolarmente distinti nell’impegno per la comunità.

Galleria fotografica Porto Ceresio: la consegna del Cigno d’Oro e delle borse di studio 4 di 26

Al Palazzo della Cultura “Salvatore Ferrara” il sindaco Marco Prestifilippo, come deciso insieme alla Giunta, ha assegnato il Cigno d’Oro a Giorgio Bianchi alla memoria e a sua moglie Maria Clotilde Sormani (nella foto). Il premio è stato ritirato dagli Alpini perché Giorgio Bianchi è scomparso pochi mesi fa, e la moglie era impossibilitata a presenziare per motivi di salute, ed è poi stato portato a casa dal sindaco e da una delegazionje di alpini. Il premio, questa la motivazione, è stato assegnato ai coniugi “quali benefattori per la vita spesa con umiltà e dedizione alle innumerevoli opere di carità nel campo della sanità e dell’associazionismo locale”. Dunque un riconoscimento per opere di bene e donazioni, specie nel campo della sanità e dell’associazionismo, svolte sempre con riserbo e discrezione, che l’Amministrazione comunale ha voluto riconoscere pubblicamente.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli, alla presenza degli studenti e delle loro famiglie, del Consiglio comunale, del parroco, delle Forze dell’ordine e di diverse associazioni

Sono stati ben 21 i giovani dei vari anni scolatici e ordini di scuola, dalla terza media all’università a ricevere il riconoscimento. Tra loro sette neo laureati. A tutti sono stati consegnati dal sindaco Marco Prestifilippo un premio in denaro e una pergamena ricordo in segno di riconoscimento per l’impegno profuso negli studi “da considerare quale impegno e contributo individuale allo sviluppo e alla crescita di tutta la società”.

Questi gli studenti premiati con le borse di studio:

Licenza di Scuola secondaria di primo grado: Cecilia Bianchi, Nora Monga, Gaia Averna, Simone Montaquila, Filippo Ungari.

Studenti dal primo al quarto anno della Scuola secondaria di secondo grado: Giovanni Montaquila. Federico Ungari, Mario Monga, Matilde Piazza, Marta De Bortoli, Davide Scapellato, Cristian Posteraro.

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado: Andrea Illini, Marco Buzzi.

Laurea di Primo livello: Chiara Fornasari, Veronica Donnarumma, Serena Sollami, Chiara Origa.

Laurea di Secondo livello: Sara De Bortoli, Federico Bernasconi, Riccardo Vedovato.