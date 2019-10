Caduta da cavallo, donna in ospedale

(Immagine di repertorio)

Caduta da cavallo, questa mattina – sabato 12 ottobre – per una donna di 34 anni.

L’incidente è avvenuto verso le 10.20 in un centro di equitazione di Somma Lombardo in via Belcora.

La ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Somma Lombardo e non si trova quindi in pericolo di vita.