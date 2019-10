Castagne, dolci e vin brulè con la Pro Loco di Casciago

Tradizionale appuntamento autunnale con le castagne, dolci e vin brulè.

Appuntamento a Casciago al parco giochi di via Pascoli domenica 13 ottobre dalle 14.30.

Quest’anno per i più piccoli (ma non solo) saranno organizzati il gioco della pentolaccia e la corsa coi sacchi. In caso di maltempo tutto sarà spostato all’oratorio di Casciago.