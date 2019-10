Castellanzese d’anticipo, Caronnese in Liguria, Legnano in casa

Sarà un lungo weekend quello della Serie D. Sabato scenderà in campo la Castellanzese contro il Sondrio, domenica invece la Caronnese sarà ospite della Lavagnese mentre il Legnano affronterà il Seregno.

GIRONE A

LAVAGNESE – CARONNESE

Dopo la gara rinviata per pioggia a Verbania, la Caronnese sarà impegnata ancora in trasferta. I rossoblu scenderanno in campo domenica 27 ottobre (ore 14.30) sul campo della Lavagnese. I liguri cercano tra le mura amiche punti salvezza per allontanarsi dalla zona calda della classifica ma la Caronnese proverà a portarsi a casa un risultato positivo per non perdere terreno dai playoff.

9a GIORNATA: Borgosesia – Prato; Bra – Seravezza Pozzi; Casale – Sanremese; Fezzanese – Chieri; Ghiviborgo – Ligorna; Lavagnese – Caronnese; Lucchese – Fossano; Real Forte Querceta – Savona; Vado – Verbania. CLASSIFICA: Prato, Fezzanese 16; Chieri 15; Fossano 14; Ghiviborgo 13; Sanremese, Casale, Real Forte Querceta 12; Caronnese 11; Borgosesia, Seravezza Pozzi 10; Ligorna 9; Lucchese, Savona 8; Lavagnese, Vado 6; Verbania 4; Bra 3.

GIRONE B

CASTELLANZESE – SONDRIO

Dopo la scoppola presa a Seregno, la Castellanzese dovrà rifarsi con l’aiuto del “Provasi” contro il Sondrio. Sabato 26 ottobre (ore 14.30) i neroverdi torneranno sul terreno di gioco casalingo per affrontare una delle sorprese di questo inizio di campionato. La formazione di mister Achille Mazzoleni dovrà cercare di portarsi a casa qualche punto utile per muovere la classifica e stare lontana dalla zona pericolosa.

LEGNANO – SEREGNO

Big match al “Mari” dove il Legnano (domenica 27 ottobre ore 14.30) ospiterà la capolista del girone, l’ambizioso Seregno. I lilla cercano di cambiare rotta dopo due sconfitte di fila, i brianzoli invece – dopo il pokerissimo rifilato alla Castellanzese – vogliono rimanere in testa alla graduatoria.