Causa un incidente e scappa, presa dalla Polizia Locale in 48 ore

È stata senza nome per 48 ore. Ma dopo minuziose indagini il personale della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno ha infatti individuato l’automobilista che ha causato un incidente stradale a Lonate Pozzolo. L’incidente è successo il 24 ottobre in via Dante all’incrocio con via Leonardo da Vinci e l’automobilista si è successivamente alla fuga.

Dall’evento sono derivate lesioni al conducente del veicolo tamponato e subito sono partite le attività di indagine del Nucleo Infortunistica e di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale dell’Unione con la collaborazione di altro personale appartenente ai Comandi di Polizia Locale limitrofi. Così grazie alle testimonianze di alcuni testimoni è stata identificata la conducente, una donna cinquantenne, residente in provincia di Varese che, sorpresa di essere stata convocata presso il Comando di Polizia Locale dell’Unione, confessava l’accaduto.

La conducente veniva pertanto denunciata a piede libero per il reato di fuga ed omissione di soccorso e rischia la revoca della patente di guida. L’Assessore alla Sicurezza dell’Unione di Lonate Pozzolo e Ferno e Sindaco Di Ferno Filippo Gesualdi ha commentato: «un plauso ed un particolare ringraziamento va agli agenti del Corpo di Polizia Locale dell’Unione che, seppure attualmente a ranghi ridotti, operano ogni giorno con professionalità ed efficienza sul territorio a tutela della sicurezza stradale e non solo».