«Ci scusiamo per i disagi, ma i lavori sono necessari»

«Mi rendo conto dell’impatto della viabilità cittadina sulle nostre vite quotidiane: ognuno di noi ha impegni lavorativi e famigliari importanti scanditi da ritmi serrati e mi scuso da ora per i disagi che anche i lavori al ponte ferroviario in viale Dante potranno arrecare» lo dice Alessandro Casali vicesindaco di Luino, nel commentare la notizia dell0imminenti inizio dei lavori sulla statale 394 in via dante Alighieri a Luino.

«Una riflessione doverosa va fatta: chiedo la massima comprensione proprio perché la messa in sicurezza di alcune strutture risulta necessaria per la pubblica incolumità. Purtroppo ci hanno comunicato che i lavori non possono essere rinviati. Su nostra richiesta si cercherà di intervenire di notte – per gli interventi possibili – per non arrecare disturbo alla viabilità e ridurre i tempi di chiusura anche in vista delle prossime festività. Perché sul tavolo c’è anche la salvaguardia delle nostre attività commerciali».

«Siamo vicini al periodo natalizio, un appuntamento in cui tante attività investono e contano. L’importante è creare un lavoro di squadra, coinvolgendo i comuni vicini e le associazioni di categoria per l’impatto sul territorio di questa forzata chiusura che va a sommarsi a quella della statale 394 del lago», conclude casali.