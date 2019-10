Il Città di Varese vince anche il big match

Due squadre a punteggio pieno nei due gironi di Terza Categoria. Il Marnate Nizzolina è a punteggio pieno nel Girona A, così come il Città di Varese nel “B”

TERZA CATEGORIA – GIRONE A

Il Marnate Nizzolina batte 3-2 l’Oratorio San Filippo e rimane a punteggio pieno in testa al girone. Due punti indietro c’è L’Ardor dopo il 4-0 rifilato allo Sparta Castrono mentre il Torino Club pareggia 4-4 contro i l Varano Borghi. Largo successo per la Jeraghese, 4-0 in casa della Cedratese, l’Angerese espugna 3-1 il campo dell’Union Castellanza mentre termina 0-0 tra Orasport e Sumirago. Turno di riposo per la Vergherese.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina 9; Ardor 7; Jeraghese, Cedratese 6; Torino Club, Varano Borghi, Sumirago, Angerese 4; Union Castellanza, Orasport 1; Vergherese, Sparta Castronno 0.

TERZA CATEGORIA – GIRONE B

Nell’anticipo di sabato sera il Città di Varese batte nello scontro diretto la France Sport 2-0 e rimane a punteggio pieno in testa alla classifica. A quota 7 ci sono il Biandronno, che batte 3-1 la Virtus Bisuschio, e il Rancio, che passa 1-0 sul campo dell’Olona. Sale la Valcuviana grazie al 2-0 a Ponte Tresa, il Brebbia è corsaro 2-1 a Bodio contro il Don Bosco mentre il Casbeno passa 3-2 a Cittiglio.