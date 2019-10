Compra il “Tiffany” su internet ma non arriva: denuncia

È rimasta con in mano un pugno di mosche la trentenne di Samarate che aveva messo gli occhi su un “Tiffany” da portare al collo come ciondolo: l’ha visto e rimirato, desiderato a lungo e alla fine ha fatto la pazzia. «Massì, compriamolo».

Solo che invece di andare in gioielleria ha scelto l’acquisto on line da un privato, convinta di fare un affare. La sorpresa, che ha lasciato l’amaro in bocca alla giovane, era dietro l’angolo, così è andata dai carabinieri.

I militari della stazione di Samarate, a conclusione di una breve attività di accertamento, hanno identificato e denunciato la responsabile di una truffa on line, una 40enne residente della provincia di Piacenza.

“La donna – spiegano i carabinieri – mediante un annuncio ingannevole pubblicato su un noto sito internet e relativo alla vendita di un ciondolo “Tiffany”, si faceva accreditare da una samaratese 30enne, quale pagamento del prodotto in vendita, la somma pari ad euro 150,00, non consegnando poi alcun materiale e rendendosi irreperibile“.