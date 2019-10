Contratti di lavoro senza rischi, gli esperti aiutano le imprese

«Contratti di lavoro senza rischi: pratiche, strumenti e norme di legge». Ovvero, come entrare nel merito di un tema complesso attraverso la voce, le riflessioni e gli spunti di coloro che lo trattano quotidianamente e con professionalità.

L’appuntamento con il seminario tecnico di Confartigianato Varese Artser è per lunedì 21 ottobre dalle 16 nella Sala Andrea del Centro Congressi Ville Ponti. Obiettivo: affrontare un incremento del personale rispettando la legge e senza incorrere in sanzioni amministrative o penali conseguenti alla “forzatura normativa”.

Al tavolo, per entrare nel merito di tutto quello che c’è da sapere a proposito dei contratti attraverso l’assunzione diretta, la somministrazione, l’appalto e il distacco, Claudia Chiuppi, manager del Servizio gestione del personale di Confartigianato Varese Artser, per un inquadramento della tematica; Marco Bellumore (responsabile processo di Vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese), con un focus su “Somministrazione abusiva, illecita, fraudolenta e sfruttamento lavorativo – in base alle circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl)” e Franco Salvaggio, segretario Generale di Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro), che affronterà il tema: «La somministrazione di lavoro: valore e tutela per l’impresa».

«Con l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Varese e l’Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro – spiega Claudia Chiuppi – facciamo chiarezza in un settore, quello delle assunzioni temporanee e non, in continua evoluzione». Chiunque ne abbia l’esigenza potrà quindi conoscere tre contratti commerciali che rispondono, ciascuno, a tre differenti esigenze. Partendo da un assunto: «Oggi, anche più di prima, – conferma Chiuppi – solo l’assunzione diretta e la somministrazione permettono di avere più forza lavoro in azienda: gli altri istituti contrattuali, appalto e distacco, sono stati formulati per scopi differenti che affronteremo e spiegheremo nel corso del convegno».