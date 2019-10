Dalle urne esce una Svizzera più verde

Si stanno concludendo in tutta la Svizzera le operazioni per lo spoglio dei voti dopo le elezioni che ieri, domenica 20 ottobre, hano portato alle urne tutti i cantoni per le elezioni federali.

Le previsioni della vigilia sembrano confermate: gli elettori hanno premiato i due partiti verdi, Verdi e Verdi liberali, mentre il gradimento per l’Udc è in calo, anche se resterebbe il primo partito della Confederazione. Flessione anche per socialisti e liberali, mentre resta stabile il Partito popolare.

Entro mezzogiorno dovrebbero essere diffusi i risultati definitivi.