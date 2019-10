DigitaLife presentato a Padova nel “giorno zero” di DigitalMeet

Lunedì 21 ottobre, DigitaLife, il film prodotto da Varese Web con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo è stato presentato al DigitalMeet di Padova, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese che si tiene da martedì 22 ottobre a domenica 27 ottobre.

L’attesa proiezione, vero e proprio prologo del Festival, è stata impreziosita dalla partecipazione di Marco Giovannelli, anima del progetto e autore del film che attraverso cinquanta storie molto diverse tra loro racconta in che modo internet e il digitale hanno cambiato la nostra vita.

«Volevamo fare qualcosa di speciale in occasione dei vent’anni di Varesenews, qualcosa che costruisse legami sempre più stretti con la comunità e al tempo stesso ci permettesse di fare un passo in più per capire in che modo internet ci ha cambiato la vita» spiega Marco Giovannelli «Lo abbiamo chiesto alle persone e le risposte sono arrivate numerose».

Diretto da Francesco G. Raganato, regista e autore di numerosi documentari e programmi televisivi, DigitaLife è infatti stato realizzato utilizzando i contenuti generati dagli utenti.

«Le persone non esistono perché c’è il film, ma quando proietti e conosci le loro storie, queste entrano nella sfera dell’esistenza. Grazie a conoscenza e potenza di calcolo, ciò che sta fuori di noi è manifestazione di quanto è dentro noi stessi» conclude Giovannelli.

Diversi gli argomenti trattati all’interno del film: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni. Ma anche il terrorismo, il mondo dell’informazione, il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro.

Il trailer di DigitaLife è stato utilizzato da DigitalMeet come spot di questa settima edizione.