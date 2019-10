Domenica 13 ottobre al Risotrante el Primero, in Largo Umberto Boccioni 3 a Origgio è in programma l’evento el Primero Extreme Cowboy, eccezionale gara equestre in sella a maestosi cavalli uruguaiani e argentini.

L’evento è organizzato dal Ristorante el Primero in collaborazione con Speed Challenge Association Italy.

Inizio gare ore 11 e ore 15

A seguire le premiazioni

Pranzo esclusivo al Ristorante uruguaiano el Primero con prelibatezze alla griglia e menù bambini.

Battesimo della sella per i più piccoli con pony e cavalli.

Esposizione di meravigliose automobili americane d’epoca.

Intrattenimento con musica e balli country durante tutta la manifestazione.

Attenzione!!!

In caso di pioggia l’evento sarà cancellato.

Restaurante el Primero

Largo Umberto Boccioni, 3 – Origgio

elprimero@elprimero.it

Tel. 3938848423

