Incidente in A8, coda di 3 chilometri tra Origgio Ovest e Legnano

Cinque persone ferite, auto distrutte e chilometri di coda sulla A8. Una situazione fotocopia a quella che si è vissuta nella giornata di domenica quando poco più a Sud si è verificato un analogo sinistro.

L’incidente di lunedì invece è avvenuto fra Origgio Ovest e Legnano, in direzione Varese, verso le 9. Nello schianto sono rimaste ferite cinque persone, tutte giovani: tre ragazzi di 25, 26 e 33 anni e due ragazze di 31 e 36 anni.

Lo scontro ha causato sia tre chilometri di coda in direzione Varese, cioè il senso di marcia in cui si trovavano i veicoli coinvolti, sia in direzione Milano, per curiosi.