Incidente sulla A8 tra Legnano e il bivio A8/A9: traffico in tilt

Incidente questa mattina, giovedì 30 gennaio, in autostrada, sulla A8 nel tratto tra Legnano e il bivio A8/A9, in direzione Milano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8: due auto, per cause da accertare, si sono scontrate ed una è andata a sbattere contro il guard rail in cemento. Ferite lievi per le donne alla guida delle auto, una di 26 e l’altra di 42 anni, che sono state soccorse in codice giallo.

Sul post i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica, i vigili del fuoco e la Polstrada.

L’incidente è avvenuto in un’ora in cui il traffico è molto intenso: si è formata una coda di 5 km tra Castellanza e Origgio Ovest. Autostrade per l’Italia consigliava l’entrata a Lainate. L’uscita provenendo da Varese: Busto Arsizio.