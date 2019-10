Estumulazioni, il cimitero chiude tutti i mercoledì fino a marzo

Il Comune informa che da mercoledì 16 ottobre e per tutti i mercoledì fino al mese di marzo (ad eccezione del 30 ottobre) il cimitero sarà chiuso per lavori legati all’estumulazione di salme.

Si comunica inoltre che il cimitero dal 27 ottobre al 3 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19.